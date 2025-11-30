要債廣播「欠錢不還」被依擾亂安寧判罰鍰 法官駁回抗告

台中林姓男子和黃姓男子有債務糾紛，開小貨車廣播「欠錢不還」依違反社維法開罰，提出抗告仍被駁回。（記者陳建志攝）

台中林姓男子和3名黃姓男子有債務糾紛，今年1、2月間，教唆黃姓、鄭姓男子，開著小貨車前往黃男的住處，用汽車音響重複播放「ＸＸ欠錢不還」、「欠錢不還天理難容」，不但影響黃姓民眾，也影響到附近鄰居的安寧，霧峰分局獲報依違反社會秩序維護法送辦，台中地院一審裁定林男1萬元、鄭男6千元、黃男3千元罰鍰，3人不服提出抗告，台中地院審理後裁定駁回。

3人辯稱，開小貨車來廣播，未阻礙一般民眾通行，亦未使週遭公共或交通秩序因此受到妨礙，是社會一般大眾所得容忍，應屬言論自由範疇。

不過黃男表示，3人將車子停在其住處及隔壁藥局的中間，已經影響到隔壁藥局及附近店家做生意，導致客人不敢上門，滋擾附近居民的安寧，並影響機車出入自由，鄰居也跟他們說過年期間廣播，會打擾到嬰兒睡覺，拜託他不要廣播，不要吵到大家。

台中地院法官認為，3人先後、密集、反覆、持續以汽車音響重複大聲廣播錄音方式，滋擾黃姓民眾，或以在車上綁白布條或張貼文宣方式討債，次數相當頻繁，以此方式逼債，已逾越一般社會大眾觀念所能容許的合理方式及範圍，而達滋擾安寧秩序程度。

法官認為，林男與3人的債務糾紛，已經法院判決確定，本應循民事強制執行等合法方式索償，卻教唆鄭、黃等人以廣播等方式討債，故意影響該住戶及周遭民眾安寧秩序，屬社會秩序維護法所欲處罰禁止的「藉端滋擾」行為，認為裁處3人罰緩認事用法皆無不合，駁回抗告，不得再抗告。

