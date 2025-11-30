金門老婦身陷泥灘湖警救援 漲潮前出海口大排將發抖婦人救出

金門縣警局金湖分局員警衝下出海口排水溝搶救身陷泥灘婦人。（金湖分局提供）

金門1名疑似失智婦人昨天隨團參觀金門文化園區竟半途掉隊，不知去向，團員報警結合軍、消陸、空大搜索，幸好空拍機在天色昏暗前，海水漲潮前一刻，將身陷出海口泥灘的婦人救起，否則後果不勘設想。

縣警局金湖分局指出，75歲的許姓婦人29日隨團前往金沙鎮文化園區參觀，帶隊人員清點人數發現許婦失蹤，由於婦人有疑似失智狀況，又未攜帶手機，附近離出海口不遠，情況陷入緊急。

金湖分局金沙分駐所下午1點據報，立刻調閱園區及路口監視器，確認許婦上午10點多誤入洋山土方場，所長辛西漢擔心入夜後氣溫驟降及海水晚間7點滿潮，淹沒出海口，危及許婦生命，辛西漢出動員警，並通聯金沙鎮長吳有家、義消，結合陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊弟兄展開地毯式搜索，文化園區也出動空拍機支援。

下午4點多，空拍機在距文化園區約400公尺的出海口大排水溝，發現身陷泥灘、人在寒風中瑟瑟發抖的許婦，辛西漢與金湖派出所警員陳宗宏聞訊，第一時間趕到現場，直接跳入泥灘，合力把身體癱軟還抖個不停的許婦救出，經送醫觀察幸無大礙，警軍民動員三小時，合力化解危機。

金湖分局長王貞惠說，現場屬潮水影響區域，民眾若陪同失智長者從事戶外活動，應加強照護措施，以確保長者安全。

金門一名婦人失蹤，縣警局金湖分局派員搜索，看見婦人陷在出海口排水溝立刻涉水搶救。（金湖分局提供）

得知婦人陷在泥灘，第一時間到場救人的哥倆好金沙分駐所所長辛西漢（右）與金湖派出所警員陳宗宏（左）。（金湖分局提供）

