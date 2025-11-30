為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    沿路亂放沖天炮 草屯大觀市場驚見怪客「炸街」

    2025/11/30 13:16 記者劉濱銓／南投報導
    南投草屯大觀市場，出現怪客（中）亂放沖天炮「炸街」，轄區警方已展開調查。（圖由民眾提供）

    南投草屯大觀市場，出現怪客（中）亂放沖天炮「炸街」，轄區警方已展開調查。（圖由民眾提供）

    南投草屯鎮鬧區大觀市場，29日有中年男子亂放沖天炮，甚至一路「炸街」，令民眾相當害怕，居民指出，該名怪客過去還曾亂丟鞭炮，猶如不定時炸彈，對此，草屯警方已展開調查，可依社會秩序維護法送辦，最高處3日拘留或3萬元罰鍰。

    草屯居民指出，該名男子近來常在大觀市場出沒，不僅曾點燃鞭炮往路旁亂丟，之前還有過披著中國五星旗，邊走邊喊中共萬歲，詎料這次竟亂放沖天炮沿路炸街，讓市場民眾、攤商相當害怕，若不慎引發火災，後果不堪設想。

    草屯警方表示，針對男子在市場亂放沖天炮已展開調查，由於施放沖天炮可能干擾用路人行車安全，涉犯道交條例在道路堆積或拋擲足以妨礙交通之物，可處1200元至2400元罰鍰。

    另外，公然在人車眾多的市場亂放炮，也可能觸犯社會秩序維護法，因投擲或發射有殺傷力物品，危害他人或財物之虞，可處3日拘留或3萬元罰鍰，若因此引發火警，更涉犯公共危險罪，將要求男子到案說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播