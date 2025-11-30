為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    連光復災民都在騙！ 佯稱贈家電須貼補5千初估28人受害

    2025/11/30 13:09 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮52歲曾姓男子在光復災區誆騙災民遭警方逮捕。（警方提供）

    花蓮52歲曾姓男子在花蓮光復鄉遭洪災到光復當志工，一個多月跟災民混熟後，謊稱認識外地家電大盤商，願意提供愛心家電，但運費5000元要自付，從上週開始騙到不少災民登記繳錢預付，但28日家電最後交付日曾男就落跑，被災民在車站堵到報警抓人，鳳林警分局指出，逮捕涉嫌詐騙多名災民的曾男，並查扣相關贓款及證物，初步清查約28人受害。

    花蓮縣警察局鳳林分局表示，曾姓犯嫌基於詐欺犯意，於11月間在花蓮光復鄉災區佯裝以「贈送家電須貼補5000元」為由，先後詐騙多名災民，藉此獲取不法所得。其中有2名被害人察覺遭詐後向警方報案，光復分駐所警力28日下午在光復車站月台逮捕曾嫌，現場查扣4萬5600元、行動電話1支、造型模擬手槍1支及相關證件等證物，並將曾嫌帶返偵辦。

    警方檢視曾嫌行動電話內紀錄，發現疑似受害民眾名冊，初步清點達28名；實際遭詐騙金額，警方將陸續通知被害人製作筆錄，加以釐清。鳳林警分局指出，此案針對災區弱勢民眾下手，特別引起注意，並將持續加強巡邏及宣導反詐騙，防範類似詐欺事件發生；並呼籲民眾若發現可疑情事，立即撥打110或向派出所報案。

