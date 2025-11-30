違規遭攔下才知車牌遭註銷 一查竟是原因

台中市陳姓騎士違規遭攔下，員警發現車牌已遭註銷，查詢後才知道是忘記續保強制險，又被多開了1張罰單。（記者陳建志翻攝）

台中陳姓男子近日騎車經北屯區，因轉彎違規跨越雙黃線遭員警攔下，沒想到員警在查詢車籍資料時，卻跳出「機車車牌異常」已遭註銷，陳男一開始一頭霧水嚇一跳，查詢後才知道原來是忘記續保強制險，除吃上至少1500元的罰單，還可能被扣繳車牌，員警提醒車主應定期檢查自己車輛的強制險情形。

台中市警局第五分局水湳派出所所長涂嘉佑及警員程畯宏，近日巡邏經北屯區陳平路左轉榮德路時，看到1部機車在轉彎時違規跨越雙黃線，就在攔下機車時，巡邏車內的智慧車載系統跳出警示「發現機車號牌異常」。

請繼續往下閱讀...

員警詢問陳姓機車騎士，為何會騎遭註銷的車牌上路？陳男一頭霧水滿臉狐疑，不解車牌為何遭註銷，直到涂嘉佑所長出示車牌註銷資訊頁面，陳男才接受這個事實，員警查詢後才發現，原來是陳男沒有續保機車強制險，造成機車車牌遭到註銷，還要繳納罰鍰。

第五分局分局長劉其賢提醒，「道路交通管理處罰條例」第12條規定，使用註銷牌照舉發最高可處車輛所有人3萬6000元罰鍰，並扣繳該車牌。

依據「強制汽車責任保險法」第49條規定，若車主未依規定投保或未及時續保強制汽車責任險，經監理機關執行路邊稽查或警察機關執行交通勤務，或因違反道路交通管理處罰條例併同舉發者，由公路監理機關處以罰鍰，汽車處3000元至1萬5000元；機車處1500元至3000元；微型電動二輪車處750元至1500元。未投保車輛若肇事，最高更會處3萬2000元，提醒民眾一定要記得投保強制險。

