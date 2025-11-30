夫妻檔偕少年媒介少女「下海」做半套 法官判刑2年半加罰10萬元

台北地院近日審結，認定張姓夫妻二人觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑2年6月，併罰10萬元。（記者吳昇儒攝）

台北市一名張姓娛樂公司負責人於2021年起與配偶一起媒介、招募女子到酒店、紓壓店，從事陪酒或半套、全套性服務牟利。前年3月間，夫妻二人透過林姓少年找來另一名少女從事半套服務營利，被調查官查獲，移送法辦。台北地院近日審結，認定張姓夫妻二人觸犯違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑2年6月，併罰10萬元。

檢調調查，張姓夫妻二人找來林姓少年當作「經紀人」，物色適合的對象幫公司賺錢。前年3月間，林找來一名未成年少女，經公司面試過後，前往護膚店從事按摩附帶半套服務。尋芳客每次消費為3100元，而實際服務的少女僅能分得1千元報酬，剩餘部分則由護膚館、介紹幹部及張姓夫妻等人分潤。

請繼續往下閱讀...

檢調前年10月見時機成熟，搜索該娛樂公司，並將張姓夫妻及林姓少年等人帶回偵辦，並查扣相關合約書、名冊等。

檢察官偵訊後，認定事證明確，依兒童及少年性剝削防制條例規定中的成年人與少年共同犯意圖營利而媒介使少年為有對價之猥褻行為罪，將夫妻二人起訴；林姓少年部分，則移請少年法庭審理。

法院審理時，張姓夫妻二人見檢調事證明確，均承認與林姓少年共同招募未成年少女進行半套性服務牟利。

法官認為，張姓夫妻二人案發時均已成年，卻與林姓少年同謀找來未成年少女工作，應加重其刑；但考量夫妻二人已與被害少女雙親完成調解，且其犯行以法定最低刑度猶嫌過重，依法審酌減輕其刑，故判處夫妻二人有期徒刑2年6月，併科罰10萬元，罰金部分得易服勞役100日。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

