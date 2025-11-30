婦朝台灣博物館前「銅牛」潑液體腐蝕烤漆 判罰1萬4千元

台北地方法院近日審結，認定周婦觸犯毀損罪，判罰1萬4千元，得易服勞役。（記者吳昇儒攝）

59歲周姓婦人去年6月4日中午，前往台灣博物館時，竟利用手上液體朝放置在館前的銅牛潑灑。館方人員事後發現銅牛烤漆受損，調閱監視器發現遭人破壞，報警處理。台北地方法院近日審結，認定周婦觸犯毀損罪，判罰1萬4千元，得易服勞役。

博物館巡場人員於案發後巡場時發現，館前廣場東側銅牛臀、尾部位置有腐蝕痕跡，趕緊調閱1個月內監視器影像；結果發現只有一位婦人靠近該位置，且有潑灑液體的動作。液體則腐蝕保護銅牛的烤漆，造成損壞，決定報警處理。

請繼續往下閱讀...

檢警利用影像追查嫌疑人，勾稽比對後鎖定59歲的周姓婦人涉有重嫌，通知她到案說明，以利釐清案情。

周婦到案後向檢警表示，監視器拍到自己畫面的那一天，確實有到藥房購買一瓶酒精，並且繞著銅牛一圈，細細欣賞，但並未對銅牛潑灑酒精或其他液體，否認犯行。

檢察官則認為，館方人員調閱一個月的監視器，確認只有周婦一人靠近銅牛，且有做出潑灑動作，認定她就是犯嫌，依涉犯毀損罪將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，周婦無故損壞銅牛烤漆，侵害他人財產，實屬不該；考量其犯後僅仍承認部分犯行，未賠償損害及銅牛損壞情形，判罰1萬4千元，得易服勞役14日。

據台灣博物館官網介紹，此次烤漆受損的東側銅牛，是1935年由日本北海道佛教團體「弘安海」為紀念箱館戰爭犧牲的兵士，鑄造並獻納於台灣神社；該銅牛是單眼皮，色澤偏紅，牛角比較短、距離較寬，長相較為「敦厚」，因近年來銅牛不堪長期的觸碰及人為破壞，已努力修護之餘，也呼籲民眾一起維護珍貴的歷史文物，欣賞時保持距離。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法