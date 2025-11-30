為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    毒品唾液快篩上路10日 光中山警分局就查獲3起毒駕案

    2025/11/30 12:32 記者姚岳宏／台北報導
    駕駛吳男經毒品唾液快篩試劑測試呈陽性反應，涉嫌毒品駕駛。（記者姚岳宏翻攝）

    駕駛吳男經毒品唾液快篩試劑測試呈陽性反應，涉嫌毒品駕駛。（記者姚岳宏翻攝）

    32歲吳姓男子今天凌晨駕車帶著一男一女酒店員工正要回店內，經過北市中山區林森北路時，由於開車搖晃被正巧經過的巡邏員警盤查，當場查獲車內吳男、趙男、廖女等3人均持有安非它命、俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈、K它命等毒品，由於駕駛吳男經毒品唾液快篩試劑測試呈陽性反應，涉嫌毒駕，詢後依毒品危害防治條例送辦。

    中山分局表示，毒品唾液快篩試劑上路實施10日以來，該分局已查緝第3案，均當場移置保管車輛，並吊扣牌照及吊銷駕駛執照，落實人車分離保護民眾。

    警方表示，長安東路派出所員警今凌晨3時許執行巡邏勤務，巡經中山區林森北路時，發現1輛休旅車行跡可疑，且車內飄散濃厚毒品氣味，員警盤查在車內查獲安非它命、依托咪酯煙彈、K它命、毒品吸食器等，其中駕駛吳男經毒品唾液快篩試劑測試呈陽性反應，涉嫌毒品駕駛，3人詢後依毒品危害防治條例送辦。

    警方呼籲，毒駕修法重罰，絕不寬貸，將持續加強查緝毒品犯罪，打擊不法，淨化治安。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方搜出喪失煙彈、安非他命、K他命等毒品。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出喪失煙彈、安非他命、K他命等毒品。（記者姚岳宏翻攝）

