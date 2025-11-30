為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    跑到酒店找前妻坐檯 灌醉後帶到旅館猥褻還拍照 判8月不等徒刑

    2025/11/30 12:40 記者吳昇儒／台北報導
    台北地院近日審結，依乘機猥褻等罪，判處盧男有期8月不等徒刑。（記者吳昇儒攝）

    台北地院近日審結，依乘機猥褻等罪，判處盧男有期8月不等徒刑。（記者吳昇儒攝）

    台北市一名盧姓男子去年3月12日凌晨前往前妻工作的酒店，指定要前妻負責坐檯陪酒。盧男見前妻喝完半瓶威士忌後酣醉，心生歹念，假意要送其回家，卻帶到附近的旅館進行猥褻、拍下裸照。盧男前妻驚醒後，拿手機求援反遭打落。被害人事後報警，對前夫提告。台北地院近日審結，依乘機猥褻等罪，判處盧男有期8月不等徒刑。

    檢警調查，案發時盧男刻意前往前妻工作的酒店飲酒，並向店家表示要前妻坐檯陪酒。盧男見前妻2個小時內喝完半瓶威士忌後，因為其心懷怨恨，竟假意要帶她回家，卻帶往一旁的旅館。

    盧男在等候房務人員開房期間，竟在旅館大廳將前妻的內褲拉起，徒手撫摸其臀部及私密處；進到房內後，將其全身衣物脫光拍攝至少16張裸照。

    被害女子被拍照聲驚醒，發現前夫竟在拍攝自己裸照，趕緊拿上衣服、手機準備求救，卻遭對方連續摔擲於地無法使用。被害人逃離現場後，趕緊報警求援。

    警方則於同年5月15日持搜索票到盧男家中搜索，並查扣其拍攝用手機，利用數位採證還原，起出被其刪除的裸照，隨即移送法辦。檢察官偵訊後，依乘機猥褻等罪將盧男起訴。

    盧男於審理時，向法官表示有在旅館大廳猥褻前妻，並將其帶往房間內拍攝全身裸照，坦承所有犯行。

    法院則認定，盧男乘機猥褻被害人，且違反其意願攝錄性影像，還毀壞毀損他人物品，應分論併罰。

    法官認為，盧男與前妻離異後，未能理性處理兩人間關係，欠缺尊重他人法益觀念，造成被害女子身心受創甚鉅，且事後未能與對方達成和解；考量盧男最終承認所有犯行、尚有兩名未成年子女須扶養等情形，依觸犯乘機猥褻罪，判處有期徒刑8月，另違反本人意願之方法攝錄性影像、毀損等罪，分別判處有期徒刑6月、拘役50日，得易科罰金。

