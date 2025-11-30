大BOSS命令式短語句 險讓竹北生醫某廠破財300多萬元

假老闆利用大boss慣用的命令式短語句，騙取企業高階管理人提供公司帳號。（讀者提供）

新竹檢警近期才公告周知詐團有人專「詐」企業，竹北生醫園區今就傳出有生技業者遭詐，所幸沒有得逞。檢警分析起先能順利唬弄到企業內多名高階管理人的主因，就是詐團掌握了大boss慣用的命令式短語句口吻，讓平時習慣只能點頭如搗蒜的高階幹部，在假boss新創建的群組裡依舊只能一路「好」聲不斷，所幸財務主管突然內急，就在蹲廁所時赫然想通「是詐騙」！這才沒有破財。

這起詐騙企業未遂案就發生在近日，洪姓老闆人正在外地出差，因工作忙碌、在上位者的威儀等，養成用命令式短語句發號施令。

檢方說，近期詐團鎖定做跨國生意的企業蒐集網頁、公開電郵、以及連絡方式，取得企業公務信箱後就假冒負責人，或合作廠商寄發電子郵件，誘使被害企業員工加入偽造的供應商聯絡管道，或假老闆指定的Line群組，用緊急付款、供貨結帳等理由要求被害企業匯款到指定的境外帳戶。

這家被害公司所中招數就完全吻合前述！先是出差中的老闆被冒名對核心幹部寄發電子郵件，佯稱合作公司最近有筆款項要匯入，要求把公司帳戶影本發到他新創的群組去，接著誆稱另有筆美金9.8萬、相當台幣300多萬的帳款要支付，要求財務主管立刻匯入他所提供的帳號，群內所有公司幹部只有一路答「好」，無從多想。

這時財務主管突然內急，他帶著「老闆本來就有我的Line，為何透過他人轉知他？」的疑問進了廁所，越想越不對勁下，從頭翻看「老闆」在群的所有指示，赫然發現從最初的電子郵件就是假的，這才順利拆卸掉詐團的迷障。

詐團假冒老闆佯稱有筆帳款必須立刻電匯去香港。（讀者提供）

詐團一開口就是要被害企業支付9.8萬美金，所幸被機警的財務主管給識破而沒得逞。（讀者提供）

