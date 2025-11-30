為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嚇壞路人！苗栗頭份中古車行失火 濃煙狂湧如「黑幕」

    2025/11/30 11:50 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣頭份市中正路一家中古汽車車行，今（30）日上午8點多發生火警，大量黑煙湧散，猶如一堵「黑幕」一度遮蔽道路雙向視線。（翻攝臉書我是頭份人）

    苗栗縣頭份市中正路一家中古汽車車行，今（30）日上午8點多發生火警，大量黑煙湧散，猶如一堵「黑幕」一度遮蔽道路雙向視線，消防獲報到場灌救，確認廠內無人，出水滅火，目前火勢撲滅、排煙中，無人員受傷，起火原因待調查。

    苗栗縣政府消防局勤務中心今天上午8點41分接獲報案，指頭份市土牛里中正路旁一家中古汽車車行發生火警，派遣第三大隊、頭份分隊、三灣分隊及竹南分隊前往灌救。

    消防人車抵達現場，大量黑煙從廠內湧出，一度遮蔽道路雙向視線，景象駭人，嚇壞路人，網友紛紛拍攝後張貼於臉書社團「我是頭份人」，提醒民眾行經注意。

    頭份市民代表周訓宇也到場關心，並留言表示，消防隊接獲報案後立即到場滅火，幸好無人受傷也沒波及鄰房，起火原因待調查，目前排煙中，請用路人經過減速慢行，感謝報案的鄰居，感謝辛苦的消防隊員。據了解，車行老闆難得休息出門，今天一早接獲里長緊急聯繫，也從嘉義趕回。

    苗栗縣頭份市中正路一家中古汽車車行，今（30）日上午8點多發生火警。（圖由周訓宇提供）

    苗栗縣頭份市中正路一家中古汽車車行，今（30）日上午8點多發生火警。（圖由周訓宇提供）

