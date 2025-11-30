北市信義區夜店酒客又為小事爆衝突 網友評：晚上變成妖魔聚集地

警方到場處理。（記者姚岳宏翻攝）

台北市信義夜店區又傳滋事案，兩群酒客疑因廁所動線問題，雙方吵了起來，甚至動手拉扯推擠，被夜店安管帶上樓，在樓上又繼續叫囂推拉，警方到場將人帶回派出所，雙方雖互不提告，仍被警方依違反秩序維護法送辦。

雙方爭吵過程被附近看熱鬧的民眾PO上網，網友評論表示：「信義夜店區現在晚上都變成妖魔聚集地了」、「當成大型戲院，無聊的話買一杯酒，站在旁邊看別人發瘋也是不錯」、「酒裝酒瓶沒有事，裝肚子裡一堆事」、「好可怕喔 感覺要少來欸」。

請繼續往下閱讀...

轄區信義分局三張犁派出所表示，今天凌晨3時許，松壽路18號（Ruff夜店）外有人爭執，警方接獲報案後立即到場了解，發現21歲周姓男子與紐西蘭籍的24歲B姓男子因出入廁所動線問題而發生口角爭執，過程中周男與紐西蘭男子互相推擠且動手攻擊對方，後雙方立即遭夜店安管制止並帶離，故現場警方抄登雙方資料，並帶返所製作筆錄。

經詢問雙方皆無提告意願，警方後續仍依違反社會秩序維護法第87條2款移請裁罰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法