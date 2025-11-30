為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    7旬婦領300萬稱買傢俱 警識破詐團陰謀保住養老金

    2025/11/30 10:23 記者陸運鋒／台北報導
    詐騙集團教導如何快速提領現金，甚至傳送假的銷貨單。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團教導如何快速提領現金，甚至傳送假的銷貨單。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市蔡姓婦人在住家附近銀行打算提領現金300萬元，且稱是為了幫兒子購買傢俱，但因說詞反覆被行員察覺有異，進而向警方報案，警方到場後，檢視蔡婦手機，發現詐騙集團教導如何快速提領現金，甚至傳送一張假的銷貨單，所幸經警方勸說，蔡婦才打消提款念頭，成功保住養老金。

    大安警分局今表示，已退休的74歲蔡姓婦人，本月17日跑到第一銀行延吉，分行，欲提領現金300萬元，並稱該筆資金是為了替兒子購買傢俱使用，因蔡婦神情緊張且說詞反覆，銀行臨櫃人員驚覺有異，隨即請警方到場協助。

    警方指出，員警到場後詢問蔡婦，但她拒絕提供任何相關資料證明，直到員警突破其心房後，才得以檢視蔡婦手機對話訊息，隨後得知蔡婦受到詐騙集團誘導指使，謊稱要「協助兒子買傢俱」以便快速提領現金，詐團還上傳了一張假的銷貨單，企圖規避警方及行員關懷提問。

    警方說，經員警及行員苦口婆心勸說後，蔡婦才驚覺落入詐團陷阱，隨即打消提款念頭，並未造成任何財務損失。

    警方呼籲，詐騙集團話術不斷更新，民眾如遇大量金錢匯兌或提領要求，務必保持冷靜，同時盡快向家人、警方或銀行行員求證。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播