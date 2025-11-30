為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    假投資老梗騙不停 北市婦人差點損失60萬

    2025/11/30 10:10 記者王冠仁／台北報導
    警方向婦人勸說。（記者王冠仁翻攝）

    台北市賴姓婦人透過網路輾轉加入1個詐騙集團的投資群組，詐騙集團還假冒「理財老師」，在群組中鼓吹投資明牌；賴信以為真，落入圈套，不久後跑到住家附近的郵局打算匯款60萬元。幸虧行員與警方聯手勸阻，她最終才發現自己上當，放棄匯款。

    北市警士林分局今天公布這組詐騙集團的行騙話術，同時也呼籲民眾，假投資是詐騙集團慣用的詐騙手法，民眾若遇到任何可疑情況，如要求大筆現金交易或投資高報酬產品，都應保持高度警覺。若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證，多一份謹慎就能避免財物損失。

    警方調查，賴姓婦人先前透過網路，輾轉加入1個手機通訊軟體的群組，群組中每天有「理財老師」，每天大談股票投資心得，甚至還秀出獲利滿滿的對帳單。賴看得心癢難耐，詢問該如何投資，對方謊稱有穩賺不賠的方式，但由於是「內線交易」，要她匯錢到特定帳戶來「儲值」，隨後就能操作投資。

    賴信以為真，跑到住家附近的郵局打算辦理匯款60萬元，行員詢問匯款用途時發現異狀，通報警方。轄區員警趕到，詢問來龍去脈後發現賴墜入詐騙集團陷阱，隨即拿出過往相關新聞案例向她勸說，她最終才恍然大悟。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

