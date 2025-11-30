交友軟體引誘國中少女自拍性影像 新北男未遂判刑10月

花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

新北市鄭姓男子在網路交友軟體認識花蓮就讀國中的少女，兩人聊兩性議題，鄭男之後主動傳私密照給少女，要求少女也回傳私密照，不斷用言語引誘少女自拍，但最後遭拒絕，二人對話遭少女家長發現憤而提告，花蓮地方法院依引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，日前判處鄭男有期徒刑十月，併科罰金新台幣六萬元，手機沒收。

檢警調查，被告鄭姓男子去年3月晚間，透過手機網路交友軟體，認識在花蓮就讀國中的少女，二人在聊天過程中，鄭男得知對方為並未滿18歲少女，利用對方年紀尚輕、關於拍攝自身性影像智識及決斷能力未臻成熟的機會，利用話術引誘對方拍胸部、下體等私密照，鄭男還先傳下體私密照給少女降低戒備心，「想看看、我自己看就好、我看看、就偷偷給我」，使用話術不斷挑逗、勸說少女自拍回傳。

少女回覆「不了，緊張中」、「那個影片不能給你看」，被告鄭男仍多次發送引誘訊息，持續引誘少女自行拍攝性影像，二人對話遭少女家長發現報警，法官認為，被告已著手實行引誘少年自行拍攝性影像犯罪行為，違反違反兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項，引誘少女自行拍攝與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥的語音，惟因少女並未拍攝自身性影像而未得逞，為未遂犯，到案後坦承犯行。

法官認為，被告鄭男對少女之身心健康及人格發展造成不當影響，且破壞社會善良風氣，其行為當無任何可取之處，到案後坦承犯行，並與對方家長達成和解，給付全額賠償款項完畢，被告引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪，犯後確有悔意，依引誘使少年自行拍攝性影像未遂罪判處10個月有期徒刑，全案還可上訴。

