    中市發物調券 大雅警趁機宣導民眾識詐

    2025/11/30 10:07 記者歐素美／台中報導
    大雅警分局利用市府發放物調券，動員警力到「大雅學府商圈」，針對排隊民眾進行「假投資」及「假網購」等識詐宣導。（圖由民眾提供）

    台中市大雅警分局利用市府發放物調券，動員警力到「大雅學府商圈」，針對排隊民眾進行「假投資」及「假網購」等識詐宣導，希望民眾可以提前識破詐騙集團的騙術，避免掉入陷阱。

    大雅派出所副所長陳淯濰詳盡解說詐騙手法，隨後由偵查隊進行有獎徵答，將「假投資」及「假網購」關鍵詐騙手法融入其中，透過問答加深現場民眾的防詐印象，大人小孩的回應都十分熱情。最後員警向現場的民眾呼籲要謹記防詐技巧，希望下次再見時，不要在「受理報案台前相見」，讓現場排隊民眾哈哈大笑。

    大雅警分局表示，「假投資」的財損金額一直是詐騙案類中第一名，特別呼籲民眾如發現網路訊息宣稱「高報酬、低風險、保證獲利」等話術就要小心警覺，且「未查證來源不投資、無執照平台不能信」。另近期「假網購」詐騙案亦有增多的趨勢，詐騙集團會以「假客服」、「不明網址連結」要求民眾進行「身分認證」，致自己的個資被盜、信用卡遭盜刷、將帳戶存款匯出，因此請民眾切勿於來源不明網址上填輸個人資料或金融帳戶資訊，以免遭騙受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

