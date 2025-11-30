抓包與妻出軌怒求償110萬！小王反控「暴利」 法官這樣判

彰化魏姓男子外遇女同事，簽約賠償 110 萬元精神慰撫金，事後反悔反控對方「暴利行為」。彰化地院審理，雙方協商時確實「急迫、輕率」，判決賠償金額減為50萬元。（記者陳冠備攝）

彰化縣魏姓汽車維修技師與已婚女同事偷情被抓包，女方丈夫江男怒氣難平，直接到魏男任職的車廠當面理論，雙方在午休時間簽下和解書，魏男承諾3個月內支付110萬元「精神慰撫金」。魏男事後反悔，指控是在壓力下「急迫、輕率」簽約，向法院主張構成《民法》第74條的「暴利行為」。彰化地院審理後認為，當時談判情境確有壓力因素，但魏男確實侵害配偶權，不宜撤銷和解，判決賠償金減為50萬元。

判決指出，魏男與江男的妻子（後已調解離婚）同為車廠員工，兩人相識後發展婚外情，不僅藉員工旅遊到泰國私會，女方排休和「加班晚歸」也常是與魏男外宿。江男察覺對話內容曖昧，質疑後仍無法阻止兩人往來，婚姻與身心因此受到重大衝擊。

江男辯稱，他希望透過談談挽回婚姻，因此自行上網找資料擬定和解書，原本設想金額為120萬元，後經雙方討論議價才降為110萬元。江男強調，談判時並無脅迫情形，魏男當晚還傳訊表示「同意履行和解條款」，顯見並非被逼就範。

魏男則指稱，江男突然在中午12點半闖入公司，要求在午休結束前簽署和解書，還說若不簽就提告並「公告周知」。考量修配廠同事與主管可能隨時進出，一旦外遇曝光將顏面無存；再加上他毫無處理經驗，在高度緊張下只能照單全收，但事後越想越不合理，認為110萬元過高，依法應認定為暴利行為。

法官認為，江男未事前聯繫便在午休時間突赴魏男職場談判，在可能被同事發現的壓力下，使魏男陷於「急迫、輕率」情境，難以冷靜判斷，而110萬元也明顯高於一般妨害家庭賠償水準，具顯失公平，構成「暴利行為」。但因魏男確實侵害配偶權，仍須負賠償責任，綜合雙方條件後，將賠償金額酌減為50萬元。全案可上訴。

