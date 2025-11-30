為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中大里2車消防隊前相撞 懷孕7月孕婦急送醫

    2025/11/30 10:01 記者陳建志／台中報導
    台中市消防局國光分隊前昨天傍晚發生車禍，造成4人受傷，其中一名已懷孕7個月孕婦急送醫，所幸無大礙。（記者陳建志翻攝）

    台中市消防局國光分隊前昨天傍晚發生車禍，造成4人受傷，其中一名已懷孕7個月孕婦急送醫，所幸無大礙。（記者陳建志翻攝）

    台中一名簡姓男子（56歲）昨天傍晚5點多，駕駛自小客車行經台中市消防局國光分隊前，從大里路要左轉大衛路時，撞上對向由謝姓男子（34歲）駕駛直行的自小客車，猛烈的撞擊造成兩車的車頭都毀損，其中簡男和車上一名乘客，還有謝男車上2名乘客受傷送醫，其中還有一名年約30歲，懷孕7個月的孕婦，所幸送醫後都無大礙，詳細肇事原因將送交通警察大隊分析研判釐清。

    這起車禍發生在昨天傍晚5點32分左右，台中市消防局獲報，國光分隊前路口發生車禍，抵達時有4人受傷，其中3人送醫，一名56歲男子、意識清楚、無明顯外傷、頸部不適，還有一名女童8歲、意識清楚、無明顯外傷、胸口不適，另有一名年約30歲孕婦，已懷孕7個月、意識清楚，3人送醫後都無大礙。

    警方初步調查，當時簡姓男子（56歲），駕駛自小客車沿大里路直行，行經大里路、大衛路口要左轉時，撞上對向直行，由謝姓男子（34歲）駕駛的自小客車，造成兩車車頭都毀損，詳細肇事責任和原因將由交通警察大隊分析研判後釐清。

