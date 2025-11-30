為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北微型電動車毒駕首例 他想把毒癮戒了騎到派出所自首

    2025/11/30 09:44 記者陸運鋒／新北報導
    警方移置保管微型電動二輪車。（記者陸運鋒翻攝）

    警方移置保管微型電動二輪車。（記者陸運鋒翻攝）

    染上毒癮的呂姓男子因想把毒品戒掉，前天下午騎乘微型電動二輪車，跑到新北市中和警分局並出安非他命自首，警方隨即實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，詢後除移送偵辦外，同時依道路交通管理處罰條例舉發，這也是新北首起微型電動車毒駕案例。

    警方調查，居住新北中和58歲呂男在28日下午4時許，騎乘微型電動二輪車行經中和區時，因想證明自己可以將毒癮戒掉，於是將電動自行車停放在中和積穗派出所門口後，向值班員警交出安非他命1包及吸食器等違禁品，員警見立即將其逮捕。

    警方指出，呂男因精神恍惚，隨即對其實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送新北地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例第73條第2項開出1200元以上2400元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，移置保管微型電動二輪車，同時採集尿液送檢。

    警方說，本案為毒品唾液快篩新制上路後，新北市「首件微型電動二輪車涉入毒駕」案例，將持續追查毒品來源；警方呼籲，毒駕風險極高，駕駛人切勿心存僥倖，施用毒品害己害人，更不要在道路上製造危害。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    呂男因想把毒品戒掉，於是騎乘電動自行車微型電動二輪車，到新北市中和警分局自首，並交付安非他命1包。（記者陸運鋒翻攝）

    呂男因想把毒品戒掉，於是騎乘電動自行車微型電動二輪車，到新北市中和警分局自首，並交付安非他命1包。（記者陸運鋒翻攝）

    警方實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

    警方實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播