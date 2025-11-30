新北微型電動車毒駕首例 他想把毒癮戒了騎到派出所自首

警方移置保管微型電動二輪車。（記者陸運鋒翻攝）

染上毒癮的呂姓男子因想把毒品戒掉，前天下午騎乘微型電動二輪車，跑到新北市中和警分局並出安非他命自首，警方隨即實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，詢後除移送偵辦外，同時依道路交通管理處罰條例舉發，這也是新北首起微型電動車毒駕案例。

警方調查，居住新北中和58歲呂男在28日下午4時許，騎乘微型電動二輪車行經中和區時，因想證明自己可以將毒癮戒掉，於是將電動自行車停放在中和積穗派出所門口後，向值班員警交出安非他命1包及吸食器等違禁品，員警見立即將其逮捕。

警方指出，呂男因精神恍惚，隨即對其實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌送新北地檢署偵辦，另依道路交通管理處罰條例第73條第2項開出1200元以上2400元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，移置保管微型電動二輪車，同時採集尿液送檢。

警方說，本案為毒品唾液快篩新制上路後，新北市「首件微型電動二輪車涉入毒駕」案例，將持續追查毒品來源；警方呼籲，毒駕風險極高，駕駛人切勿心存僥倖，施用毒品害己害人，更不要在道路上製造危害。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

呂男因想把毒品戒掉，於是騎乘電動自行車微型電動二輪車，到新北市中和警分局自首，並交付安非他命1包。（記者陸運鋒翻攝）

警方實施毒品唾液快篩，結果呈現安非他命陽性反應。（記者陸運鋒翻攝）

