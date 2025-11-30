為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國3屏東九如交流道前廂型車故障掉零件 造成小貨車側翻

    2025/11/30 09:40 記者葉永騫／屏東報導
    廂型車故障造成車禍。（國道警察第五大隊提供）

    廂型車故障造成車禍。（國道警察第五大隊提供）

    國道3號南向389.9公里屏東九如交流道路段，29日傍晚5點49分發生一輛行駛中的廂型車疑因後車輪軸斷裂，輪軸掉出車外，造成同向行駛的小貨車輾壓到掉出的輪軸零件失控側翻，造成吳姓駕駛人手臂骨折送醫，這起車禍也造成南下車道塞車2個小時，全案已由警方進一步處理。

    國道第五公路警察大隊表示，由41歲許姓男子駕駛的廂型車昨天傍晚在國道三號往南行駛於外側車道，行經屏東九如交流道前，疑因車子的後車輪軸斷裂，導致左後輪的輪軸脫離車身並往內側方向滾動，致使行駛於內側車道駕駛小貨車的55歲吳姓男子因輾壓到掉落的輪軸零件，失控側翻在道路上，造成吳男左手臂骨折送醫診治。

    警方獲報後立即前往現場處理，昨晚6點50分排除，全線在2個小時恢復通車，竹田分隊對兩名駕駛實施酒測，均無酒精反應，警方呼籲，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查油、水、煞車、輪胎、燈光等 ，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。

    廂型車的後車輪軸斷裂。（國道警察第五大隊提供）

    廂型車的後車輪軸斷裂。（國道警察第五大隊提供）

    廂型車故障掉零件造成小貨車側翻。（國道警察第五大隊提供）

    廂型車故障掉零件造成小貨車側翻。（國道警察第五大隊提供）

