    首頁 > 社會

    弱女酒後遭友人無套內射 色男恐嚇「如不從就殺了妳」

    2025/11/30 08:20 記者陳建志／台中報導
    台中高分院。（資料照）

    越南籍移工「阿雄」（化名），今年3月晚間邀「小芬」前往友人住處喝酒，席間友人先離開，阿雄竟起色心，強行壓制想性侵還恐嚇「如不願意就要殺了妳」，雖小芬抵抗仍被強制性侵得逞，造成全身多處瘀傷，直到隔天凌晨趁機打電話向友人求救並請求報警，才被員警救出，阿雄雖否認一審仍被判3年6月，上訴二審認原審認事用法無違誤、量刑妥適，駁回上訴。

    檢警調查，越籍移工阿雄今年3月9日晚間邀小芬一起到友人住處飲酒，友人當晚11點有事先離開，阿雄竟起色心，先將房門上鎖，並強行取走小芬手機，接著以身體壓制，且威脅稱「如不願意就要殺了妳」，小芬因稍早喝酒時有看到房間內有刀，擔心遭到不測不得不從，被阿雄強行脫掉外褲及內褲性侵，一開始還戴上保險套，後來竟將保險套取下，並在體內射精，強制性交得逞。

    小芬直到隔天凌晨5點多，趁機打電話向黎姓友人求救，表示自己遭他人強姦，請求協助報警，並提供該處地址，警方獲報趕到現場查獲上情，將阿雄依妨害性自主移送法辦。

    台中地院審理時阿雄辯稱，小芬一開始說不要，後來她說先讓她上廁所，會同意跟他發生性行為，她去上廁所自己也跟著去，是小芬同意後，才將房間門上鎖，否認有違反意願發生性交行為。

    阿雄的辯護人也稱，小芬當日應邀前往酒敘，且稱隨身攜帶保險套是為避免遭性侵染病或懷孕，若其擔心受到性侵，當天為何要赴約？強調兩人是一夜情的合意性交。

    不過一審法官從小芬的證詞和傷勢，加上傳給黎姓友人對話表示「我被強姦了」、「我想報警」、「他威脅要殺了我，所以我很害怕」，認定阿雄強制性交屬實，依強制性交罪，判處3年6月，阿雄覺得太重上訴二審。

    台中高分院審理時，阿雄仍否認犯行，辯稱從小芬隨身攜帶保險套，可知確實經過她同意才發生性行為，並無恐嚇或強迫，此事是因小芬向他要錢卻沒給，才不放過他；並說如果認為他有罪，請求從輕量刑，讓他可以早點回越南照顧年邁父母。

    台中高分院法官認為，小芬所述遭強制性交的情節可採信，原審判決認事用法正確，量刑妥適，判決駁回上訴，仍可上訴。

