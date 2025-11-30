為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判

    2025/11/30 07:16 記者鮑建信／高雄報導
    王姓大姐頭得知小弟被同學父親掌摑，涉嫌教唆友人持球棒毆打他，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。

    據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭王女，她為替其出口氣，找王姓男友和2名不詳姓名男子幫忙。

    當天下午5點多，王女等4人開車抵達潘宅，她指揮該2名男子涉嫌分持球棒，毆打潘父頭部、雙手、背部等處，造成輕微腦震盪等傷勢。

    六龜分局接獲報案後，循線逮捕王女、王男和A男等3人，A男移送高雄少年家事法院後，被法官裁定交付保護管束，王女則被依橋頭地檢署依傷害罪起訴，王男卻因未出庭應訊，被橋頭地院發布通緝。

    橋頭地院審理後依傷害罪，判處王女有期徒刑5月，她不服上訴，要求從輕發落，予以緩刑。高雄高分院調查，王女至今未與潘父達成賠償和解，但考量她懷孕9個月，改判徒刑4月，仍可上訴。

