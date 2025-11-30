獨家》離奇！男國道高雄段驚險跳車 警揭背後情感財務糾葛

國道驚魂黃姓男子離奇跳車事件，警揭背後情感財務糾葛。（取自爆料公社）

國道中山高楠梓路段驚傳離奇事故，一名身分不詳的男子從自小客車後座掉落，險些被後方車輛追撞。男子摔落車道後，自行爬起離開現場。警方懷疑不單純主動追查，原來摔車的64歲王姓男子因債務問題，不願陪前女友去嘉義找現任女友才跳車，警方持續傳4人到案說明、釐清。

網友於11月28日在社群網站上PO出一段影片，畫面顯示，一輛轎車行駛於國道1號北向353.7公里外側車道，車內後座突然摔出1名男子，該名男子在車道上滾了幾圈後，自行爬起穿越國道離開。原轎車嚴重搖晃險些失控，所幸未發生重大車禍，但並沒有停車或回頭找摔車男。

警方觀看影片後覺得事有蹊蹺，今（30）日主動展開調查，意外發現案情果然不單純。

據了解，跳車的王姓男子（64歲）因將前女友繼承的房子拿去設定抵押貸款花用，恐面臨拍賣，前女友要求王從中部南下高雄處理債務，但因不相信他的償還能力，要求開車載王再北上找親友簽連帶保證。

前女友和2名男子陪同，要求王男和他的現任女友（住嘉義）一起面對，2人在車上協調不成，便要求王男陪同前往嘉義，尋求現任女友協助解決債務。

王男疑不願波及現任女友，當車子上高速公路行經楠梓段時，高速下竟突然開車跳車，所幸後方車輛即時閃避，才幸運撿回一命，警方調閱CCTV影像追查該車車主。

據了解，王男在高速公路跳車後，並未向警方報案，而是自行到義大醫院就醫，警方除依交通法規開罰3千至1萬8千元罰單，另針對公共危險等部分刊，將陸續傳喚車上4人說明，釐清案情後，再依法送辦。

