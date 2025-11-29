彰化女車手屢獲減刑 因「這句話」讓法官不再憐憫

姚女犯案累累，法官不忍了重判。（資料照）

姚女擔車手狂犯15案，卻以中度智能障礙、家境清寒，法官均依刑法第59條「其情可憫恕」酌予減刑，姚女出獄再犯，因而犯案累累。

今年3月，姚女因收取贓款50萬元，被新北地院判處1年3月徒刑，收到判決書後，姚女立向台灣高等法院提出上訴，法官對於姚女是否適用刑法第59條「其情顯可憫恕」有充分的說明。

法官特別詢問姚女做案的情景，姚女說，她向被害人收取款項，他知道使用化名「林可恩」，也有給被害人看工作證，她的報酬一趟是3000元，知道要收現金，也知道擔任車手要承擔風險，要心存僥倖，鋌而走險，才參與本案詐欺犯行，很顯然被告要獲得這筆酬勞，其各方面的表現顯與一般人無異。

姚女聲稱領有中度身心障礙證明，對此，法官問姚女於偵審程序之應答狀況，姚女說「我都是了解法院問我的問題才回答等語」，另佐以被告尚於本院準備及審理程序時之應答狀況，被告對外界事物之理解及判斷能力，並沒有較普通人之平均程度低，況被告前既已因提供帳戶而經檢察官起訴在案，仍不知謹言慎行、戒慎自己行為，而為圖利執意為之，惡性非輕，難認有刑法第59條規定之適用餘地，難認有刑法第59條規定之適用餘地。

