女車手狂犯15案 !「1證明」屢獲減刑 這次卻栽了

現年37歲姚女遊走詐團擔任車手，她為「錢」全台跑透透，被8個地檢署起訴15案，卻以「台大醫院中度身心障礙證明」屢獲減刑；今年6月即將入獄前，又到彰化收款82萬元，審理此案的彰化地院法官「不忍了」，認為被告一犯再犯，惡性非輕，判刑2年。

姚女2010年開始，提供帳戶跟手機門給詐團，2023年加入詐騙集團，多次冒充投資公司業務員跟被害人面交付款，也多次前往提領現金，每次可獲得約3000元酬勞。去年1月間姚女先到桃園市假冒業務員，到府收款共200萬元；同月13日又跑到台中市某超商跟被害人收款50萬；同月26日到彰化收款50萬元被捕後獲釋，釋放後繼續犯案，同月30日到台南冒充業務員收款，當場被捕，並經法院羈押，3月27日獲釋，一出看守所後，5月又開始賣帳戶、賣手機門號給詐團；去年10月間又加入另一詐騙集團，擔任提款車手、假冒虛擬貨幣幣商業務員收款；今年6月間再加入另一詐團，假冒幣商前往翁姓被害人住處收款82萬元，被埋伏的警方逮捕，並羈押至今。

姚女出身公務員家庭，父母皆是公務員退休，姚女已離婚，但有二名未成年子女，均由社會局照顧，姚女高職肄業，一直處於無業狀態。判決書指她擁有台大醫院所開立的中度身心障礙證明。

姚女在法官或檢察官面前，表現出悔意，又用身心障礙證明，獲得減刑。但近日台中地院、彰化地院相繼做出1年11月、2年的判決，法官不再同情她，用「一犯再犯、惡性非輕」來形容姚女的行為，並給予重判。

