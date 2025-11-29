新竹城隍廟爆砍人 17歲工讀生臟器外露命危

新竹市城隍廟小吃店驚傳砍人事件，17歲工讀生遭砍，傷勢嚴重，且臟器外露，已送醫搶救。（記者洪美秀攝）

新竹市都城隍廟前的廣場今晚驚傳砍人事件，城隍廟內的小吃店傳出有4名男子衝進小吃店，持刀砍傷17歲孫姓工讀生。救護人員到場後發現孫姓少年臟器外露、傷勢嚴重且意識不清，已將其送醫，目前在加護病房搶救。警方懷疑與債務糾紛有關，4嫌行兇後逃逸，已透過監視器畫面展開追緝。

疑似債務糾紛

據悉，今晚9點多有4名男子假裝遊客混入都城隍廟廣場1間小吃店，闖入店內後，就持刀攻擊小吃店孫姓工讀生，由於現場有很多遊客，不少人都受到驚嚇，救護人員趕到現場時，少年的臟器外露，身上有很多刀傷，且血流如注，整個小吃店也佈滿鮮血，孫姓少年傷勢嚴重，且意識不清，已送往醫院搶救。

由於案發地點就位在都城隍廟商圈核心，嚇壞不少路過民眾，遊客週末到城隍廟附近參拜用餐，沒想到竟遇上警車和救護車。警方獲報後也迅速封鎖周邊，正調閱多處監視器畫面，追查4名犯案嫌疑人身分與行蹤，並釐清行凶動機以及是否為預謀犯案。

