台南烏樹林垃圾山悶燒9天 燃燒區域縮減

烏樹林暫置場災場燃燒區域已縮減。（南市環保局提供）

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場21日大火，垃圾山悶燒來到第9天，燃燒區域縮減。台南市環保局指出，現場廢樹枝區經日夜不間斷地進行翻堆、灑水降溫及移置作業，28日已撲滅火勢，今（29）日開始集中機具人力投入混合區撲滅工作。

南市環保局表示，今日上午監測車即時數據顯示，PM10 149.4μg/m3（微克/立方公尺）、PM2.5 43.3μg/m3，略超過空氣品質標準，不過白天邊界層高度上升、擴散條件改善，大環境污染濃度逐步下降，自下午1點起，PM10降至65.0μg/m³，PM2.5為30.0 μg/m³，均已回到空氣品質標準範圍內。

水質部分，環保局22日、25日、28日持續定期巡查，未發現消防廢水外溢至水體。28日再次於嘉南大圳烏樹林橋及烏樹林大排採水樣送檢驗中，目前已出爐的檢測報告採樣結果上游嘉南大圳烏樹林橋的灌溉用水經檢測均符合灌溉水質標準；下游下秀祐橋的河川水質亦未發現異常。

環保局表示，現場以不間斷的方式，以挖土機、水車及消防水線進行開挖與降溫作業，未燃廢樹枝區已由消防局布設水線持續噴灑，預防後續悶燒。同時也將持續掌握空品與水質監測結果，並透過多元管道即時向市民發布相關資訊，確保環境與市民健康安全。

環保局強調，現場大量澆水會導致濃煙瞬間產生；當地並不缺水，不強力灑水係因表面碳化，水進不了底層，一般水線無法立即撲滅，反而需用機具刨除、降溫再灑水。

至於外界關切石綿問題，環保局強調，石綿屬特殊管理項目，民眾若無分類並妥善裝袋，環保局一律不收，清運時如發現疑似石綿瓦混雜，皆立即退件，加上烏樹林暫置場採入場檢查，民眾可以放心。

後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場，南市環保局今日集中機具人力投入混合區撲滅工作。（南市環保局提供）

