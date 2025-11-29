11/29 今彩539頭獎開2注! 800萬獎落台南、新北

11/29 今彩539頭獎開2注! 800萬獎落台南、新北2025/11/29 22:18 即時新聞／綜合報導
11月29日開獎的第114000289期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）
11月29日開獎的第114000283期今彩539頭獎開出2注，由台南市歸仁區大廟里大廟一街133號1樓「聯發彩券行」及新北市中和區員山路254號「順發興商行」開出。
第114000289期今彩539中獎號碼為「08、27、30、33、36」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共204注中獎，每注可得2萬元；參獎共6750注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬180注中獎，每注可得50元。
第114000289期39樂合彩中獎號碼為「08、27、30、33、36」，四合1注中獎，獎金21萬2500元；三合共286注中獎，每注可得1萬1250元；二合共10311注中獎，每注可得1125元。
第114000289期3星彩中獎號碼為「457」，壹獎共133注中獎，每注可得5000元。
第114000289期4星彩中獎號碼為「1125」，壹獎共92注中獎，每注可得5萬元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）
