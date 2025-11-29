列車將進站!北車驚傳女子落軌 及時救起虛驚一場

女子落軌，旅客和台鐵服務人員前往救援。（記者劉慶侯翻攝自Threads c.h.o.u）

台鐵台北車站昨晚（28日）一女子墜落第3月台軌道，旅客與台鐵服務人員緊急將女子救起，送往台大醫院治療，對方僅頭部受傷流血。女子為何落軌由鐵路警察局調查釐清。

鐵路警察局台北分駐所表示，這名女子是昨晚10時15分許，自台北車站台鐵第3月台第6車上下車處落軌。當時許多候車民眾看到都嚇得驚聲尖叫。

有兩名男性旅客和台鐵服務人員見狀，立即跳到軌道間進行援助，女子已失去意識，頭部破皮流血，眾人馬上將她抬離危險區域。過程中因有列車即將進站，月台上乘客驚呼，最後由消防隊救護人員送往台大醫院救治。

鐵路警察局調閱監視器後排除外力介入，全案調查後依違反鐵路法第57條第2項函移交通部鐵道局裁處。

救護車將女子送往台大醫院救治。（記者劉慶侯翻攝）

