注意!台中「這3類」交通違規罰單 四大超商也能繳費

台中市行人違規、慢車違規與道路障礙罰單，下月起可至四大超商繳納。（警方提供）

台中市警察局歷經近一年規劃與系統測試，宣布自12月1日起將「行人違規」、「慢車違規」以及「道路障礙」等3類交通罰鍰，全面納入全國四大超商代收範圍，未來民眾只要到超商，24小時都能完成繳費。

台中市警局交通大隊指出，以往民眾若收到行人、慢車違規或是在道路上堆積、置放雜物，或違規設攤等類型的罰單時，僅能利用白天時間親赴各警察分局或郵局臨櫃繳納，對上班族、家長及行程緊湊的民眾來說相當不便，為減少民怨、提升行政效率，著手規劃包含系統串接、模式測試到流程調整，完成擴增代收項目。

新制上路後，民眾只需攜帶違規通知單，在超商多媒體事務機列印繳費單，再到櫃檯付款即可，整個流程大概只需兩、三分鐘，無論是早上通勤途中、午休溜出辦事，甚至是深夜突發想處理，都能不受時間限制完成繳納。

不過，警方也提醒，繳費變得更方便，不代表可以忽視交通安全。行人違規、慢車違規或是占用道路造成障礙，都可能讓自己或他人暴露在危險之中，呼籲民眾遵守交通規則、尊重彼此的用路權，才能真正享受更自在、從容、安全的交通生活。

