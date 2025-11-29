為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    夫妻駕車赴頭份旅遊 停車購物突遭休旅車撞落4公尺深大排水溝幸獲救

    2025/11/29 17:59 記者蔡政珉／苗栗報導
    夫妻到苗栗頭份旅遊，停車購物途中突遭一部休旅車撞落4公尺深大排水溝，所幸獲救無大礙。（民眾提供）

    夫妻到苗栗頭份旅遊，停車購物途中突遭一部休旅車撞落4公尺深大排水溝，所幸獲救無大礙。（民眾提供）

    54歲楊姓男子與妻子53歲曾姓女子今天下午1點多開車到苗栗縣頭份市旅遊途中，因突然想上廁所，夫妻倆下車步行經過一處加油站附近時，突然遭59歲陳姓婦人駕駛的休旅車推撞直接掉落路旁4公尺深大排水溝，肇事原因警方仍在釐清中。

    轄區頭份警方指出，事發當時陳婦駕駛休旅車由南往北行經尖豐路一處加油站旁，車輛突然失控因不明原因往右偏移、撞倒路旁路燈桿再往前推撞楊、曾夫妻倆，楊、曾夫妻倆直接被陳婦休旅車撞落大水溝，消防人員到場救起2人，無生命危險已轉送台中市醫院治療。

    頭份警方表示，經初步調查，楊男與曾女夫婦當時開車要到事發地點購買麵包，將車停在路旁後步行前往加油站廁所時，陳婦車輛突然失控撞上2人，3人皆受傷。陳婦無酒駕，接受治療後，警方詢問車禍相關狀況，陳婦可能因傷勢或被事故嚇到，暫時無法說明。

    夫妻到苗栗頭份旅遊，停車購物途中突遭一部休旅車撞落4公尺深大排水溝。（民眾提供）

    夫妻到苗栗頭份旅遊，停車購物途中突遭一部休旅車撞落4公尺深大排水溝。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播