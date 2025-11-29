夫妻駕車赴頭份旅遊 停車購物突遭休旅車撞落4公尺深大排水溝幸獲救

夫妻到苗栗頭份旅遊，停車購物途中突遭一部休旅車撞落4公尺深大排水溝，所幸獲救無大礙。（民眾提供）

54歲楊姓男子與妻子53歲曾姓女子今天下午1點多開車到苗栗縣頭份市旅遊途中，因突然想上廁所，夫妻倆下車步行經過一處加油站附近時，突然遭59歲陳姓婦人駕駛的休旅車推撞直接掉落路旁4公尺深大排水溝，肇事原因警方仍在釐清中。

轄區頭份警方指出，事發當時陳婦駕駛休旅車由南往北行經尖豐路一處加油站旁，車輛突然失控因不明原因往右偏移、撞倒路旁路燈桿再往前推撞楊、曾夫妻倆，楊、曾夫妻倆直接被陳婦休旅車撞落大水溝，消防人員到場救起2人，無生命危險已轉送台中市醫院治療。

請繼續往下閱讀...

頭份警方表示，經初步調查，楊男與曾女夫婦當時開車要到事發地點購買麵包，將車停在路旁後步行前往加油站廁所時，陳婦車輛突然失控撞上2人，3人皆受傷。陳婦無酒駕，接受治療後，警方詢問車禍相關狀況，陳婦可能因傷勢或被事故嚇到，暫時無法說明。

夫妻到苗栗頭份旅遊，停車購物途中突遭一部休旅車撞落4公尺深大排水溝。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法