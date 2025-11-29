慶祝更生保護節 更生保護會澎湖分會表揚服務績優輔導員

台灣更生保護會澎湖分會理事長蔡萬生，頒獎給主任輔導員蕭芬蓮。（台灣更生保護會澎湖分會提供）

財團法人台灣更生保護會澎湖分會在澎澄飯店舉行第80屆更生保護節慶祝大會，活動中展示以「溫暖有感、以愛復歸」為主題的輔導成果，表揚過去1年來澎湖地區協助推展更生保護工作有功人士、團體，向更生輔導員致上最深感謝。

大會邀請了多位貴賓，包括澎湖地檢署檢察長周士榆、書記官長魏慧美、澎湖監獄典獄長曾至勳、澎湖就業中心主任陳家全，以及財團法人基督教更生團契澎湖區會吳文宗牧師等人均蒞臨會場，共襄盛舉。周士榆檢察長高度讚許更保澎湖分會過去一年來的努力與成果，也肯定更生保護工作對於促進社會和諧與穩定具有深遠且正面影響。

會中邀請到副主任更生輔導員陳彩雲分享輔導經驗及心得。她表示自2019年起加入更保大家族，至今已逾6年之久，相信每一個更生人都有專長與優點，縱然遭受更生人以輕挑態度或惡語相向，依然懷抱熱忱、不放棄任何一個希望。

活動頒獎予服務績優更生輔導員，包含：主任更生輔導員蕭芬蓮、副主任更生輔導員陳彩雲及更生輔導員吳文宗、徐明觀、高白錦、林愛香、黎湘玫、胡曉苓、高悅梅、顏秀環、陳寶圓、許明山、胡雪桃、邵碧霞、蔡美珠、劉瑛櫻、韓武台珍、陳順興、朱信融、楊博勛、鄭秋月、鄭碧雲等22名人；另頒發感謝狀，包含：勝國大飯店、財團法人基督教更生團契澎湖區會、澎湖就業中心、佛教慈濟慈善事業基金會澎湖聯絡處、社團法人澎湖縣康復之友協會、陳許勝南、林嘉榮及陳竑任。

台灣更生保護會澎湖分會，慶祝第80屆更生保護節。（台灣更生保護會澎湖分會提供）

