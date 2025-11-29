為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    知法犯法！公務員雇未成年少女陪酒 遇臨檢竟將其「塞進冰箱」

    2025/11/29 19:11 即時新聞／綜合報導
    台東一名48歲公務員與女友合開小吃部，竟涉嫌雇用3名未成年少女「坐檯陪酒」，甚至公然直播招攬生意，遇警方臨檢時，竟將1名少女塞入冰箱躲避查緝。（示意圖）

    台東一名48歲公務員與女友合開小吃部，竟涉嫌雇用3名未成年少女「坐檯陪酒」，甚至公然直播招攬生意，遇警方臨檢時，竟將1名少女塞入冰箱躲避查緝。（示意圖）

    台東一名48歲公務員與開設小吃部的女友交往，涉嫌雇用3名未成年少女「坐檯陪酒」，甚至公然直播招攬生意，遇警方臨檢時，竟將1名少女塞入冰箱躲避查緝。台東地院審理後，公務員尹男判10月徒刑、緩刑2年，須支付被害人及公庫各10萬元；女友陳女因累犯判1年1月徒刑，可易科罰金，兩人可上訴。

    根據台東地院調查，擔任公務員的尹男與46歲的陳姓小吃部老闆交往期間，不僅協助女友處理店內點單、結帳等業務，兩人還自2022年11月起，雇用了3名未滿18歲的少女從事坐檯陪酒工作，並透過直播吸引客人。少女每次坐檯2小時，可獲得500至600元報酬，其中尹、陳兩人從中抽取100至200元佣金。

    這起惡行最終因校方發現少女異狀而通報警方，事件才曝光。去年7月間，警方接獲情資上門臨檢時，竟發現誇張至極的脫序行為：為了躲避警方查緝，尹男竟指示或協助將其中一名未成年少女強行藏入店內的冰箱內，手段極度惡劣。雖然該名少女被塞入冰箱，但警方仍當場查獲其他正在陪酒的少女，並查扣了帳冊等關鍵證據。

    警方進一步追查發現，陳女雇用未成年少女已非首次，先前才因同樣罪名被判刑並繳完易科罰金，沒想到不知悔改，竟又與公務員男友再次犯案，兩人隨即被檢方依法起訴。

    台東地院審理認為，尹男身為公務員，本應知法守法，卻為貪圖營利，容留未成年少女坐檯陪酒，嚴重危害社會善良風俗，並扭曲少年價值觀。考量尹男無前科，且坦承犯行，最終依3個共同犯意圖營利而容留使少年坐檯陪酒罪，合併執行有期徒刑10月，給予緩刑2年，並諭知須向3名被害少女及公庫各支付10萬元。而陳女因屬累犯，合併執行有期徒刑1年1月，可易科罰金。

