    假粉專、Line帳號盜用Logo 南市圖、永康社教中心也受害

    2025/11/29 17:28 記者劉婉君／台南報導
    臉書近期出現假冒南市圖名義的粉專，南市圖在官方粉專公告提醒民眾注意。（擷取自「南市圖」官方粉專）

    臉書近期出現假冒南市圖名義的粉專，南市圖在官方粉專公告提醒民眾注意。（擷取自「南市圖」官方粉專）

    詐騙集團騙取民眾個資，近期頻傳各區公所Facebook官方粉絲專頁遭冒用，連台南市立圖書館及永康區社教中心也受害，詐騙集團盜用官方的Logo及照片，做出如假似真的粉專，再以免費課程等訊息，騙民眾報名、加入LINE社群。南市圖除強調，南市圖新總館沒有設置LINE官方帳號及群組，也提醒民眾，可確認追蹤人數，確認正版粉專。

    近日臉書上有假的「南市圖」粉專，宣稱推出活動課程報名，還有假的LINE社群，企圖騙取民眾個資，南市圖除了提醒民眾小心，不要點擊假粉專或假的LINE社群報名連結，也不要任意留下個資，南市圖官方粉絲專頁目前追蹤人數已有4.6萬，數字落差太大或是要求加入LINE，就是詐騙，如有疑問，撥打165反詐騙專線或就近向派出所查詢。

    永康區公所及永康區社教中心也表示，正確的官方粉專追蹤人數較多，且會定期更新貼文，請民眾注意，小心不要受騙。

    南市圖與永康區公所、永康區社教中心除了在官方粉專公告提醒民眾不要受騙之外，也透過里長向民眾宣導。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    臉書近期出現假冒南市圖的LINE官方帳號及群組，南市圖在官方粉專公告提醒民眾注意。（擷取自「南市圖」官方粉專）

    臉書近期出現假冒南市圖的LINE官方帳號及群組，南市圖在官方粉專公告提醒民眾注意。（擷取自「南市圖」官方粉專）

    臉書近期出現假冒南市圖名義的粉專，南市圖在官方粉專公告提醒民眾注意。（擷取自「南市圖」官方粉專）

    臉書近期出現假冒南市圖名義的粉專，南市圖在官方粉專公告提醒民眾注意。（擷取自「南市圖」官方粉專）

    熱門推播