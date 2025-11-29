為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    載妹返家遇死劫！台中19歲女大生撞號誌箱亡 2肇事者被起訴

    2025/11/29 17:26 記者許國楨／台中報導
    車禍發生當下的狀況。（資料照）

    台中太平區5月發生一起奪走年輕生命的車禍，台中地檢署近日偵結，認定當時同向行駛的邱姓女高中生騎車超速、未保持安全間隔，而前方欲右轉的小貨車陳姓駕駛隨意變換車道，兩人疏失連鎖引發悲劇，造成19歲朱姓女大生死亡、其16歲妹妹受傷，檢方近日依過失致死罪起訴邱、陳兩人。

    這起事故發生在5月21日下午4點10分左右，就讀某科大朱姓女大生，放學後騎車載著小她三歲妹妹，沿光興路往一江橋方向行駛返家，途中前方同向、與朱妹同校的18歲邱姓女騎士因車速過快，與後方朱女車距過短，剎車空間不足發生碰撞。

    接著，更大意外發生在右側車道，37歲陳姓小貨車司機原打算右轉，但他在未妥善確認後方車況情況下突然變換車道，使得後方兩輛機車的反應空間再次被壓縮，朱姓姊妹為閃避小貨車而緊急煞車，但仍先與邱女擦撞，車身再失控衝向路邊號誌燈箱。

    猛烈撞擊讓朱姓姊姊倒地當場無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治，妹妹身上有多處擦挫傷與右手骨折，幸無生命危險；邱姓女騎士也同樣受傷但無大礙，陳男與邱女兩人皆留在現場，第一時間向警方表示事故與自己有關，並主動配合調查。

    檢警認為兩人過失均與車禍發生具有直接因果關係，邱女超速與未保持安全距離，陳男則因未注意後方車況即變換車道，檢方近日偵結，涉犯過失致死及過失傷害罪嫌，從重以過失致死起訴，同時因2人自首，向法院請求審酌依法減輕其刑。

