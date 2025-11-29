男子駕車違規迴轉又失控連撞4汽機車 2人受傷送醫

林男駕車違規迴轉，又失控連撞4車，造成2人受傷送醫。（民眾提供）

高雄市一名林姓男子今天駕車要回家，行經楠梓區德民路及勇昌街口，違規自外側車道迴轉後，突然駕車失控，連撞3輛轎車、1輛機車，造成喬姓騎士姊妹2人受傷送醫，警方將對林男開罰600至1800元。

警方調查，林姓男子（39歲）今天駕駛一輛轎車，行經楠梓區德民路往東方向，違規自外側車道迴轉往西。不料林男突然駕車失控，衝撞正於勇昌街停等紅燈3輛轎車，分別由44歲曾姓女子、49歲范姓男子、49歲楊姓男子駕駛。

林男還撞擊菲律賓籍喬姓女子騎乘機車搭載胞姊，造成31歲喬女及後座36歲喬姊2人，均受到輕微擦挫傷，救護人員將2人送醫治療，所幸沒有生命危險。

警方據報勘驗車禍現場，確認林男酒測值為0，林男辯稱車輛迴轉後，突然失控才會衝撞其他車輛；警方初步認定林男肇事責任明顯，詳細肇事責任由交通大隊進一步鑑定。

警方針對林男違規自外側車道迴轉，違反依據道路交通管理處罰條例第48條1項4款規定，開罰600至1800元罰鍰，呼籲駕駛人應隨時注意交通標誌、標線、號誌指示，並保持專注、減速慢行，以保障自己和他人的安全。

林男駕車違規迴轉，又失控連撞4車，造成2人受傷送醫。（民眾提供）

