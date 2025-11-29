為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園這所小學運動會不平靜 學生起爭執家長代出頭起衝突

    2025/11/29 15:34 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市議員詹江村在臉書PO文說明中壢區該國小運動會的家長間發生衝突。（擷取自網路）

    桃園市中壢區1所國小3年級2名學生，18日進行運動會排演時，學生A認為學生B未盡力配合排演批評：「這樣會0分！」學生B一度拿起椅子示威，幸老師勸止，衝突未擴大；豈料22日學校運動會當天上午11點，雙方家長碰頭並爭執，學生A的祖父動手毆打學生B的父親，後者已提出傷害告訴。

    桃園市政府教育局表示，運動會當天，學生A祖父、學生B父親在圖書館前方偶遇，雙方為了自己孩子出頭，一方認為對方言語尖銳，一方指責對方拿起椅子致人心生恐懼，結果一言不合，學生A的祖父朝學生B的父親左臉下顎打了5下後離開，校方獲報，趕往關心，學生B父親婉拒要去學校健康中心，自行前往醫院驗傷後，已向中壢警方報案。

    該國小已依規定完成校安通報，校方強調，後續除將留意雙方動態，也會關心2名學生的情緒狀況等；桃園市議員詹江村指學生A祖父具警友身分，對此，警方回應，青埔派出所22日獲報該國小內有民眾糾紛，立即派員前往，後續了解狀況並已受理報案，將依法偵辦，絕不會因相關人士是否具警友身分而受到影響

