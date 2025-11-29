門一開瞬間石化！南投爸媽急奔台中找失聯兒 真相讓人哭笑不得

黃男雙親到黃男租住處尋人。（民眾提供）

一名在台中工作的22歲黃姓男子，近日因手機故障突然失聯，雙親因聯繫不上寶貝兒子，心急如焚地從南投直奔台中租屋處確認安危，警方也在獲報後陪同前往查看，最終在黃男開門瞬間，黃母見到愛子平安無事，緊繃情緒瞬間鬆懈，雖是虛驚一場，仍忍不住熱淚盈眶。

黃姓夫婦前天向台中市第三分局健康派出所報案，表示在台中工作兒子這兩天完全失去聯繫，打了無數通電話都石沉大海，「他平常一定會報平安！」黃母哽咽說，尤其近期天氣忽冷忽熱，更讓他們憂心是否出了意外，心急如焚下直接從埔里開車趕往台中。

巡佐林紀韶、警員林欣增得知情況後立即協助，陪同夫妻前往南區工學路租屋處，社區警衛也證實黃男確實於前一晚返家，這句話反而讓親人更坐立難安，擔心兒子可能屋內出了狀況卻無法求援，一行人迅速搭電梯上樓，來到黃男房門前敲門。

此時走廊氣氛緊繃，黃母站在門口，雙手不自覺緊握，臉上滿是不安，隨後門鎖傳來輕微響聲開門，黃母瞬間大喊：「弟弟！」情緒猛然鬆開，眼眶立刻泛紅，連忙上前抓住兒子的手確認他毫髮無傷。

而黃男看著警方、父母與警衛排成一列站在門外，整個人愣在原地像被按下暫停鍵，原來手機前一天開始故障，無法接聽、無法撥號，也沒想到家中會因此「大動干戈」，對引起騷動直說不好意思；警方則建議家中成員可建立「固定報平安」習慣，或預留第二聯絡方式，避免因通訊中斷引發誤會。

