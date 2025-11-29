假冒台電「電費退款」再現！ 刑事局提醒民眾當心詐騙

（刑事局提供）

刑事警察局近期發現多起民眾收到自稱台灣電力公司寄發的「電費計算錯誤、可申請退款」訊息，實則是詐騙集團仿冒台電名義與格式，藉由製作假網頁引導民眾點擊連結，最終蒐集民眾的信用卡、金融卡資訊，可能遂行盜刷，甚至可能進一步植入惡意程式，今天提醒民眾多小心，切勿點擊不明連結。

刑事局表示，台北市一名廖姓男子近日收到一則自稱「台電」的簡訊，內容寫著：「您上期電費計算錯誤，可點擊下方連結申請退款。」，簡訊後方附上一串看似與台電相關的網址，廖男起初以為帳單真的出錯，便點擊了簡訊中的連結。

網頁跳出後，畫面同樣仿造台電官方風格，標示「退款申請」與「用戶資料驗證」，並要求輸入姓名、身分證統一編號、聯絡電話，接著更要求填寫「銀行卡號」與「信用卡資訊」。

廖男在輸入部分資料後，發現頁面上方的網址雖有「taipower」字樣，但後半段卻出現奇怪的英文字串，看起來並非官方網站，讓廖男越看越覺得不對勁，便立即停止操作並退出該頁面，經撥打台電服務專線查證後，才確認遇到詐騙。

刑事局表示，此類詐騙訊息通常以「電費計算有誤」作為誘因，並宣稱民眾可領取退款，內容附上圖片或按鈕，誘導前往「退款申請」頁面。由於詐騙集團刻意使用外觀與台電十分相似的網頁畫面，甚至在網址文字中夾帶「taipower」字樣，使受害人誤以為是官方寄送，一旦民眾誤點連結，畫面會跳轉至偽裝的退款頁面，並要求輸入身分證統一編號、電話、銀行卡號甚至信用卡序號等敏感資訊。

詐團藉此收集這些資料後，即可能進行盜刷、申請貸款或利用被害人身分進行其他詐騙。台電已正式澄清，從未以電子郵件方式要求民眾提供金融資料，亦不會以「退款」為由要求點擊外部連結；真正的退款僅會在次期帳單抵扣，或依規定由民眾主動向台電申請。

