為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    巷道過窄釀事故? 基隆救護車救人巷道會車遭貨車撞

    2025/11/29 14:46 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市消防局1輛救護車今天上午救護途中，在巷弄內與迎面而來的貨車發生碰撞，還好未影響救護，雙方肇事責任有待警方進一步釐清。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局1輛救護車今天上午救護途中，在巷弄內與迎面而來的貨車發生碰撞，還好未影響救護，雙方肇事責任有待警方進一步釐清。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局1 輛救護車今（29日）上午救護途中，疑因巷道過於狹窄，與迎面駛來的貨車發生碰撞，致救護車右側後方向燈破損。基隆市警察局交通隊繪測事故現場圖後，調閱事故地點監視器釐清雙方駕駛肇事責任。

    基隆市警察局交通隊交安組長楊弘亮表示，用路人行車遇救護車載運傷患就醫時，務必主動禮讓救護車通行，若不立即避讓，違反「道路交通管理處罰條例」第45條第2項規定，不僅會被罰台幣3600元，還會被吊銷駕駛執照及吊扣汽車牌照6個月，切莫以身試法。

    基隆市消防局今天上午10時許獲報，東明路有一起老人跌倒，急需救援；李姓消防隊員駕駛救護車與同僚趕往救援，行經基隆市信義區東明路77巷內時，迎面駛來1輛貨車，2車在會車時發生碰撞，救護車右後側方向燈破損，貨車則車體受損。基隆市警二分局東光派出所警員為李姓消防隊員與林姓貨車司機酒測，2人酒測值均為每公升0毫克。

    警方初步調查，貨車與救護車在會車時，因巷道過窄，林男才會在避讓救護車時與救護車發生擦撞，還好該起事故並未影響救援；整起事故肇事責任歸屬有待釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播