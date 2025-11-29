桃園國二生墜樓網傳「被同學推的」 警調監視器曝真相

桃園市一所國中發生國二生墜樓意外，校方發公告安撫學生心情。（教育局提供）

桃園市一所國中昨下午發生國二生從走廊墜樓意外，該學生送往聖保祿醫院轉林口長庚醫院手術後，目前生命跡象穩定正在留院觀察，由於事後網路上瘋傳男同學是「遭其他同學推下樓」，甚至有人質疑監視器拍不到事發原因大有學問，消息曝光後頓時引起各界關注，警方調出監視畫面，發現該名男學生一個人走到走廊後墜樓，現場沒有看到其他人。

這起墜樓事件發生在昨下午3點33分，校方除通報消防局救護外，並依規定進行校安通報，另外，校方也同步介入校內輔導措施，輔導室已針對目睹事件的師生及相關班級進行安心輔導，後續將提供持續性的個別及團體支持，協助學生處理情緒衝擊。

由於網路討論越來越誇張，還確有其事的模樣，連桃園市議員黃瓊慧看不過去發文請桃園警分局查證，檢視監視器後，未看到該學生遭同學推落的情況，詳細案情仍待進一步釐清；校方也嚴正駁斥該謠言，呼籲勿在校內外或社群媒體上臆測、討論或散播未經查證的訊息，以避免造成學生及家屬二次傷害。

教育局調查指出，該學生自行離開教室從走廊翻牆躍下，被教職員工發現躺在地上，立刻報警送醫，事發後校方前往班級了解該生情況，同學均表示不清楚該生為何墜樓，另導師表示該生在校表現正常且學業優秀，家長也沒有想到可能原因；由於學校正值段考，是否與段考有關，仍待後續釐清。

