    首頁 > 社會

    險撞巴西男子還咆哮！ 警唾液快篩一測揪出毒駕男

    2025/11/29 13:23 記者許國楨／台中報導
    警方唾液快篩揪出徐姓毒駕男。（警方提供）

    台中北屯區近日發生一場驚險又離譜行車糾紛，一名巴西籍男子過馬路時，差點被一輛轎車擦撞，雙方因此爆發口角，警方到場發現27歲徐姓駕駛語無倫次，身上飄出明顯愷他命燃燒味，隨後又查出「喪屍煙彈」，唾液快篩果然呈陽性反應，當場對涉及毒駕徐男「人車分離」並依法究辦。

    第五分局當天獲報前往處理雙方糾紛時，徐男的反應明顯異常，他先是把在場行人稱作「朋友」，下一秒又改口說「不認識」，警方詢問隨身物品放哪裡，他更混淆把「車上」說成「身上」，另一方的巴西籍男子則氣憤指控，徐男駕駛的車輛不僅差點撞上他，對方還下車大聲咆哮，嚇得他立刻報警。

    員警在徐男車內可及視線範圍內發現俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯，顯示應是吸毒後駕車，才會導致行為舉止顛三倒四，為避免他再次上路危害民眾安全，警方立即告知唾液毒品快篩程序並取得同意進行檢測，結果毫不意外呈現陽性！

    警方當場依《道路交通管理處罰條例》第35條告發，徐男將被重罰3至12萬元，車輛立即拖離保管、駕照也將被吊扣1至2年落實「人車分離」，預防毒駕危害，全案並依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦並追查公共危險罪犯行。

    台中市警局自20日全面正式啟用唾液毒品快篩以來，一週內執行44場大型路檢、部署逾千名警力，至今已揪出14件毒駕案件，市刑大大隊長紀延熹強調，警方對毒駕行為絕不姑息，將持續使用唾液毒品快篩試劑檢測執法，讓毒駕案件無所遁形。

    警方查扣的毒品。（警方提供）

