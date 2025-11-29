為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    討厭被叫「小姐」？ 當眾朝台鐵站務員怒潑飲料 女乘客判罰5000元

    2025/11/29 10:54 記者許國楨／台中報導
    法官依公然侮物罪判女乘客罰金5000元，可上訴。（資料照）

    台中地院近日審結一樁離譜的車站衝突案，一名女乘客僅因不滿台鐵站務員稱呼她「小姐」，竟在眾目睽睽下拿起手上的飲料朝對方潑去，法官認定她此舉不僅造成站務員受辱，也影響執勤形象，最終依公然侮辱罪判處罰金5000元，全案仍可上訴。

    這起事件發生在今年6月5日下午，地點在台中火車站，當時這名女乘客使用電子票證準備進站，但驗票立桿亮起紅燈，顯示刷卡異常，台鐵站務員上前提醒，並以慣常且禮貌方式喚了一聲：「小姐，請等一下，我幫您確認一下。」

    沒想到這句再普通不過的稱呼，竟瞬間引爆衝突，女子不僅沒有回應，反而怒氣全開，突然從包包裡抓起一瓶裝有不明液體的飲料，毫無預警往站務員胸口與制服潑下，液體四濺，站務員當場愣住，周遭旅客也驚呼不已，站務員隨即報警，並向鐵路警察局提出告訴。

    事後女乘客在檢方詢問時全盤否認，還反指「站務員沒事找事做」、「我刷卡成功，是她來煩我」，並強調自己「非常討厭被叫小姐」，然而檢警調閱車站監視器後，發現女子潑灑飲料行為明確，站務員亦清楚說明過程，女子說法難以採信。

    法官審理後指出，當眾被潑飲料依一般社會觀念已屬羞辱，更何況站務員正值執勤時刻，制服遭飲料浸濕後，不僅形象受損，也讓她在眾人面前陷入尷尬與受辱處境，足以損害其人格尊嚴與社會評價，認定女子是以具體行動表達輕蔑與不滿，已逾越社會可容忍範圍，構成公然侮辱罪，因此裁處罰金5000元。

