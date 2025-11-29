為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    色主管要求女部屬加班 假好心幫刮痧「四根手指」卻不乖

    2025/11/29 10:35 記者黃佳琳／高雄報導
    郭姓領班假意幫女下屬刮痧解疲勞，「四根手指」卻不乖襲胸。示意圖（資料照）

    郭姓領班假意幫女下屬刮痧解疲勞，「四根手指」卻不乖襲胸。示意圖（資料照）

    任職小港區某公司領班的郭姓男子，要求女部屬留下加班，再藉強行刮痧、拔罐去疲勞之際，在貨櫃屋內涉嫌伸出四根手指撫摸她胸部，被法官依強制猥褻罪判徒刑1年2月，女下屬另提告求償100萬元，法官也判郭男應賠25萬元。

    判決指出，2023年2月6日下午5點40分，郭男先以加班名義將小美（化名）留下後，再假藉替她身體進行刮痧、拔罐為由，要求與其進入工廠貨櫃屋休息室後偷偷上鎖。小美礙對方是主管身分，勉為其難接受刮痧、拔罐後，竟被拉開上衣至露出肩膀位置，雙乳遭他伸出「四根手指」撫摸數分鐘。

    小美受辱後報警，一、二審法院審理時，郭男都否認襲胸，辯稱是小美要求幫她刮痧、拔罐，但小美拿出郭男事後的道歉訊息，直指郭男向她認錯說：「對不起」、「賢哥錯了」、「讓妳委屈了」、「賢哥對妳的傷害，不敢請求諒解」，但郭男仍不鬆口，堅稱只是想安撫他息事寧人，不代表認錯。

    法官不採信郭男說詞，依強制猥褻罪判徒刑1年2月，郭女另提民事求償100萬元，高雄地方法院審理時，郭男還是不認罪，法官發現，小美受辱後經診治確定罹患創傷壓力症候群，考量郭男犯後始終否認犯行、藉詞卸責，毫無悔意，迄今亦未有任何積極彌補舉措，犯後態度不佳，因此判他應賠25萬元，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播