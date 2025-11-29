詐騙成幫派首選！暗網、虛擬幣隱匿犯罪鏈 「罰重刑」淪事後補救

資深檢察官指出，詐團首腦多以暗網匿名招募車手，並將基地設於海外，使犯罪鏈更為隱匿；打詐已成檢警的日常重擔，缺乏金融、電信與平台前端阻斷，再重刑罰也只能事後補救。（示意圖，資料照）

相較於過去靠走私、販毒維生，如今幫派多半坐在辦公室操作電腦即可從事詐騙，利潤高、風險和刑責更低，早成首選業務。資深檢察官透露，詐團首腦多以暗網匿名招募車手，幕後主使難以追查；基地若設在海外，犯罪鏈更顯隱匿。對第一線檢警而言，打詐已從專案變成無止境的日常重擔，而刑罰亦非萬靈丹，缺乏金融、電信與平台的前端阻斷，再重的刑也只是事後補救，司法永遠跟在後面滅火。

第一線檢察官指出，詐欺集團常利用虛擬貨幣、跳板IP與海外機房，使犯罪追查鏈條變得冗長且複雜，投入大量人力與時間後，追回贓款卻往往有限。為了應付不斷湧入的詐欺案件，其他重大刑案因此被迫延宕，形成嚴重的外溢效應。

面對詐騙橫行，輿論與立法機關最直覺的反應是「加重刑度」。近年各類詐欺罪的法定刑不斷調高，法院也逐漸傾向重判，希望藉此提升嚇阻力。不過，有資深檢察官認為，對車手的重刑，難以真正撼動詐團結構司法固然可以逮捕並重判底層車手或人頭戶提供者，但這些人多為社會弱勢，或因缺錢鋌而走險，即便重判他們，無法觸及遠在海外、掌控全局的核心成員，仍無法抵減詐團囂張的氣焰。

「犯罪的邊際效益，仍遠大於成本。」檢察官分析，詐騙集團的獲利極高，而核心幹部遭逮與定罪的機率遠低於車手，對高層而言，犯罪的預期收益依舊大於風險。

多名檢警認為，刑罰絕非萬靈丹，在缺乏前端阻斷的前提下，法律的嚇阻力僅是司法救濟的最後關卡；當民眾資金已被騙出、人頭帳戶已被賣出，後端的重刑只能處理「結果」。若無金融、電信、數位平台等前端即時阻斷機制，司法永遠只能在後端疲於奔命。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

