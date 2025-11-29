汽車業務兼差當車手 面交70萬元判關1年7個月

汽車業務兼職當車手，面交70萬元被逮需關1年7個月。（資料照）

羅姓男子原本擔任汽車業務，但羅男於2024年6月加入某詐騙集團擔任車手，該詐騙集團以假投資獲利手法行騙，一名徐姓婦人受話術所騙上當，與假冒成投資公司成員的車手羅男面交70萬元，後來徐婦察覺受騙報警，羅男也被逮捕，苗栗地院法官審理後，近期依三人以上共同詐欺取財罪判處羅男有期徒刑1年7個月。

羅男所屬的詐騙集團在臉書FB上張貼假股票投資廣告，等待被害人點擊動心後，再邀請被害人加入通訊軟體LINE群組，徐婦上當後與該詐騙集團約在苗栗縣一處連鎖咖啡店面交70萬「投資」款項，擔任車手的羅男前往取走70萬元後，則將現金放置於附近一處公園由其他詐騙集團成員取走。

請繼續往下閱讀...

徐婦後來發現遭假投資詐騙向警方報案，警方循線逮捕羅男，羅男坦承犯行並稱患有重聽不過此案尚未領到報酬，該詐騙集團採取月結方式給錢。

法官考量，羅男不思透過正常途徑獲取財物，僅因貪圖報酬利益，擔任此案車手，且隱匿詐欺所得去向，嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，對被害人財產及社會秩序產生重大侵害，應予非難。羅男迄今尚未與徐婦達成和解，亦未賠償。但羅男於偵查及審理時均坦承犯行，犯後態度尚可，符合新修正洗錢防制法第23條第3項前段自白減刑規定，且羅男為聽命行事、不具主導或發言權、尚未領有報酬等。故判處有期徒刑1年7個月。

