為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    國立大學生誤會工讀金被扣 千人群組傳訊恐嚇下場曝光

    2025/11/29 09:52 記者王善嬿／嘉義報導
    國立大學洪姓學生誤以為工讀金遭陳姓同學無故扣住不發放，在Line通訊群組傳恐嚇訊息，嘉義地方法院一審依犯恐嚇危害安全罪，判決洪某拘役30天，緩刑2年。（資料照）

    國立大學洪姓學生誤以為工讀金遭陳姓同學無故扣住不發放，在Line通訊群組傳恐嚇訊息，嘉義地方法院一審依犯恐嚇危害安全罪，判決洪某拘役30天，緩刑2年。（資料照）

    某國立大學洪姓學生誤以為工讀金遭陳姓同學無故扣住不發放，在有1062人Line通訊群組，以暱稱傳訊息「他死定了」等字句發洩，陳姓同學嚇得報警提告，經嘉義地檢署偵查起訴，嘉義地方法院一審依犯恐嚇危害安全罪，判決洪某拘役30天，緩刑2年。

    陳某控訴，洪某今年6月20日在有千人的大群組傳訊息包含「他死定了」、「你看到訊息的時候你的死期不遠了」、「請小心走過理工大樓的時候，當心看一下周圍」、「誰自願當勇者，取走某人性命，獎金100000」等，讓他心生畏懼，產生危害安全事情。

    洪某坦承犯行說，因工讀金無故被扣，心生不滿，而用手機傳這些訊息。法官審酌，洪某尚在念大學，且已與陳某達成和解並已給付和解金，確有悔意，判處拘役30天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，提供60小時義務勞務及接受法治教育，全案可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播