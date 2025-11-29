國立大學生誤會工讀金被扣 千人群組傳訊恐嚇下場曝光

國立大學洪姓學生誤以為工讀金遭陳姓同學無故扣住不發放，在Line通訊群組傳恐嚇訊息，嘉義地方法院一審依犯恐嚇危害安全罪，判決洪某拘役30天，緩刑2年。（資料照）

某國立大學洪姓學生誤以為工讀金遭陳姓同學無故扣住不發放，在有1062人Line通訊群組，以暱稱傳訊息「他死定了」等字句發洩，陳姓同學嚇得報警提告，經嘉義地檢署偵查起訴，嘉義地方法院一審依犯恐嚇危害安全罪，判決洪某拘役30天，緩刑2年。

陳某控訴，洪某今年6月20日在有千人的大群組傳訊息包含「他死定了」、「你看到訊息的時候你的死期不遠了」、「請小心走過理工大樓的時候，當心看一下周圍」、「誰自願當勇者，取走某人性命，獎金100000」等，讓他心生畏懼，產生危害安全事情。

洪某坦承犯行說，因工讀金無故被扣，心生不滿，而用手機傳這些訊息。法官審酌，洪某尚在念大學，且已與陳某達成和解並已給付和解金，確有悔意，判處拘役30天，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，提供60小時義務勞務及接受法治教育，全案可上訴。

