    首頁 > 社會

    指導男子以含FM2安眠藥迷昏雞姦同住男 台東男判刑3年半

    2025/11/29 10:24 記者黃明堂／台東報導
    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    北部1名男子心儀同住的另名男子，想發生性關係卻不知如何下手，經台東劉姓男子竟以LINE通訊軟體指導，他至身心科就診領取含FM2成份的處方安眠藥品迷昏後如願性侵，被判刑1月10月。技術指導的劉姓男子被依教唆以藥劑犯強制猥褻罪，判刑更重，被台東地方法院判刑3年半。

    判決書指出，劉姓男子在工地打工時，得知某男欲與同住的男子發生性關係，竟基於教唆以藥劑為強制猥褻之犯意，以LINE通訊軟體建議他可至身心科就診領取處方藥品，內含俗稱FM2的第三級毒品。某男依其建議，到精神科診所就診，經醫師開立處方箋而取得內含FM2成分之安眠藥7顆，在新北市板橋區某租屋處，趁機將2顆摻入湯品及飲料，對方因藥效發作陷入昏睡，某男肛交得逞。

    犯性侵案的男子依違反毒品危害防制條例等罪判刑1年10月，但檢警追查FM2毒品來源，查出台東劉姓男子從中指導，劉男坦承要教他，但否認教唆以藥劑犯強制猥褻之犯行，僅是隨口說說的，並無教唆之故意。但法官認為他的說法已影響他人意志之行為，即屬刑法第29條第1項之教唆犯，且劉男在這件性侵案案過程中還以LINE詢問下藥成果，非僅止於「說說」或是「開玩笑」，有教唆之故意甚明。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

