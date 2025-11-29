為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    老婆外遇獲償167萬「和解金」 綠帽夫再索賠50萬敗訴

    2025/11/29 09:32 記者林嘉東／基隆報導
    妻偷吃蕭姓男子獲賠167萬婚外情「和解金」後，再提告向蕭求償50萬元精神慰撫金。基隆地院審理後，認為江男獲賠167萬元，已足夠填補他的損害，判江敗訴。示意圖。（資料照）

    江姓人夫不知愛妻偷吃蕭姓男子，還是蕭妻查看2人手機後意外發現，才知自己戴了綠帽，經約對方談判如何解決，獲賠167萬婚外情「和解金」後，越想越不甘，再提告向蕭求償50萬元精神慰撫金。基隆地院審理後，認為江男獲賠167萬元，已足夠填補他的損害，判江敗訴。

    江姓男子控訴，他與妻子婚後不知妻子與蕭姓男子有婚外情，直到2年前5月間接到蕭男妻子電話才知自己戴綠帽，對妻子背叛婚姻無法忍受，當晚約出蕭男、蕭妻談判如何解決，蕭當晚即同意賠償他損害，支付他167萬元。隔天，即與妻子協議離婚，他與妻子多年婚姻也畫上句點。

    不過，江主張他與妻子離婚後，越想越不甘，認為蕭偷吃妻子，害他與妻子離婚，侵害他配偶權，讓他走不出婚變傷痛，再向法院提告獲賠167萬仍不夠，向蕭索賠50萬元精神慰撫金。

    法院審理時，蕭稱，他已賠償江男167萬元，並與江和解，江再向他索賠50萬元，求償金額過高，他無法接受。

    法官審理後認為，認為江男獲賠167萬元，已足夠填補他的損害，江在獲賠167萬元後，再向蕭請求50萬元精神慰撫金，無理由，判江男敗訴，駁回江男請求。

