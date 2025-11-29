為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    LINE被前女友封鎖 高雄男花「1元」突破

    2025/11/29 10:18 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄男阿明（化名）用1元成功突破前女友封鎖，表達自己的心意。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    高雄男阿明（化名）用1元成功突破前女友封鎖，表達自己的心意。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    高雄男子阿明（化名）和女友小花（化名）分手後，阿明一直想挽回並釐清分手原因，但LINE被封鎖、電話被拉黑，阿明無法與小花取得連絡，阿明心生一招，多次以金融帳戶轉帳1元，並於交易備註欄留言，成功將自己的心意告知小花，但無奈小花還是不搭理他，還報警阻止他繼續騷擾行為，法官也依違反跟騷法判徒刑2月，得易科罰金。

    判決指出，今年5月，阿明跟小花分手後，阿明覺得小花一直沒有把話說清楚，讓他不知道分手原因，加上自己也一直惦記著小花，不願與她分手，因此阿明試著傳LINE和打電話給小花，但LINE被封鎖、電話被拉黑，無法與小花取得連絡。

    阿明從5月20日至6月7日，多次以金融帳戶轉帳1元，並於交易備註欄留言方式，對小花傳送文字訊息，成功將自己的心意告知小花，但小花冷處理，阿明無從得知對方心意，只好又於6月1日、8日，兩度前往小花位於高雄市大寮區住處信箱，投遞5封、3封信件，甚至跑到教會，在小花的機車上擺放1袋零食及3封信件。

    小花不堪阿明持續騷擾，只好報警求援，高雄地方法院審理時，阿明坦承犯行，法官認定犯行明確，依違反跟騷法判徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播