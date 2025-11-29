LINE被前女友封鎖 高雄男花「1元」突破

高雄男阿明（化名）用1元成功突破前女友封鎖，表達自己的心意。示意圖。（記者黃佳琳攝）

高雄男子阿明（化名）和女友小花（化名）分手後，阿明一直想挽回並釐清分手原因，但LINE被封鎖、電話被拉黑，阿明無法與小花取得連絡，阿明心生一招，多次以金融帳戶轉帳1元，並於交易備註欄留言，成功將自己的心意告知小花，但無奈小花還是不搭理他，還報警阻止他繼續騷擾行為，法官也依違反跟騷法判徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，今年5月，阿明跟小花分手後，阿明覺得小花一直沒有把話說清楚，讓他不知道分手原因，加上自己也一直惦記著小花，不願與她分手，因此阿明試著傳LINE和打電話給小花，但LINE被封鎖、電話被拉黑，無法與小花取得連絡。

阿明從5月20日至6月7日，多次以金融帳戶轉帳1元，並於交易備註欄留言方式，對小花傳送文字訊息，成功將自己的心意告知小花，但小花冷處理，阿明無從得知對方心意，只好又於6月1日、8日，兩度前往小花位於高雄市大寮區住處信箱，投遞5封、3封信件，甚至跑到教會，在小花的機車上擺放1袋零食及3封信件。

小花不堪阿明持續騷擾，只好報警求援，高雄地方法院審理時，阿明坦承犯行，法官認定犯行明確，依違反跟騷法判徒刑2月，得易科罰金，可上訴。

